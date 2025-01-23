Памятник Ивану Грозному установят в Вологде

На Кремлевской площади Вологды будет установлен памятник Ивану Грозному. Об этом сегодня заявил на оперативном совещании в правительстве региона губернатор Георгий Филимонов. По его словам, уже объявляется конкурс на изготовление эскиза будущего памятника. Он продлится в течение февраля и марта.

Памятник установят в начале Кремлевской площади в районе проспекта Победы.

«Сама Кремлевская площадь будет отремонтирована компанией Фосагро. Согласовываем примерные параметры высоты постамента и самого памятника. Уже идет обсуждение конкретных параметров локации и технических возможностей проекта», - уточнил Филимонов.

Заместитель губернатора области Владимир Осиповский пояснил, что 2025 год – юбилейный для Ивана IV. В этом году отмечается 495-летие со дня его рождения. Как заявил Осиповский, памятник будет установлен не позже августа этого года.