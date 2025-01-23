На Вологодскую область надвигается продолжительная оттепель

На Вологодскую область надвигается очередная оттепель. По информации вологодских синоптиков, уже сегодня начнется очередное потепление и в ближайшие пять дней температура будет превышать норму на 8 градусов.

«В ночь на пятницу небольшой снег сохранится, температура воздуха от -2 до -7 градусов. Днем потепление продолжится, на крайнем западе выше 0 градусов, осадки в виде мокрого снега и дождя, в центре и на востоке от -1 до -4 градусов и небольшой мокрый снег», - пояснили в Гидрометцентре.

В субботу днем зона оттепели охватит западные и центральные районы, осадки перейдут в мокрый снег, местами в дождь. На востоке области сохранится слабый «минус».

В воскресный день осадки усилятся, в западных и центральных районах столбики термометров поднимутся до +3 градусов, на востоке около 0 градусов.

В последующие дни существенного похолодания не прогнозируется, на фоне роста атмосферного давления осадков станет меньше. В Гидрометцентре заявили, что нынешний январь может стать самым теплым за последние годы.