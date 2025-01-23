120 КАМАЗов снега вывезли с улиц Вологды за ночь

С улиц областной столицы за минувшую ночь коммунальщики вывезли 1200 кубометров снега, что равно 120 КАМАЗам. В частности, 570 кубометров снега убрал муниципальный «Зеленстрой». Об этом в своих соцсетях сообщил мэр Вологды Андрей Накрошаев.

«Как и обещал, с утра к механизированной уборке присоединились дворники с лопатами. Уборка города продолжается и днём. Не будем ждать, что с повышением температуры снег растает сам. Работаем на опережение. Сейчас внимание коммунальных служб к второстепенным дорогам и дворам», — добавил глава города.

Андрей Накрошаев отметил, что обещанный сегодня снег не застанет врасплох коммунальные службы города.

Напомним, вологжане могут сообщить о некачественной уборке снега на дорогах областного центра в ЕДДС по телефонам: 72-45-00 и 72-35-53, во дворах — на горячую линию по вопросам ЖКХ 8 800 302-16-17.