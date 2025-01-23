Устюжанина обвинили в убийстве супруги

Жителя Великоустюгского округа обвиняют в убийстве супруги, произошедшем в одном из домов на улице Центральной в деревне Морозовица. Об этом сообщает пресс-служба Следственного Управления СК России по Вологодской области.

По версии следствия, супруги в январе в течение нескольких дней вместе выпивали. 13 января из-за возникшей неприязни мужчина несколько раз ударил жену топором. От полученных травм она скончалась на месте. Злоумышленник же спрятал тело женщины в подвал. О смерти супруги он рассказал только после обнаружения ее тела и улик правоохранителями.

Напомним, тело женщины с множественными телесными повреждениями было обнаружено 17 января при осмотре следствием места происшествия. О деталях совершенного преступления фигурант сообщил в территориальном следственном отделе, указав их в явке с повинной. Мужчина был задержан и в последующем арестован.

В настоящее время продолжается расследование уголовного дела, проводится комплекс судебных экспертиз.