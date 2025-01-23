Продолжительное потепление настанет на Вологодчине после морозов

Морозные вторник и среда не изменили общей погодной картины января: средняя температура воздуха превышает норму на 4-6 градусов. Как сообщает вологодский ЦГМС, этот месяц имеет все шансы войти в число самых теплых за последние годы.

После прохождения накануне теплого атмосферного фронта в регионе наступит продолжительное потепление. Следующие пять дней средняя температура превысит норму на 8 градусов. Сегодня 23 января, днем пройдет небольшой, местами умеренный снег, сохранятся метели. Температура воздуха повысится до +1 градуса на северо-западе и до -5 градусов на востоке.

В ночь на пятницу, 24 января, сохранится небольшой снег, температура воздуха составит -2, -7 градусов. Днем потепление продолжится: по крайнему западу температура будет выше 0, что будет сопровождаться осадками в виде мокрого снега и дождя. По центру и востоку температура составит -1,-4 градусов, а также ожидается небольшой или мокрый снег.

В ночь на субботу, 25 января, будет облачно, небольшой снег, местами мокрый снег, температура составит 0, -5 градусов. В дневные часы зона оттепели охватит западные и центральные районы (0, +2 градуса), осадки перейдут в мокрый снег, местами в дождь. По востоку пока сохранится слабый «минус».

В ночь на воскресенье, 26 января, по западу температура будет около 0, по востоку до -4 градусов. Днем, при прохождении атмосферного фронта, осадки в виде мокрого снега и дождя усилятся, по западу и центру температура составит до +1, +3 градусов, по востоку – около 0 градусов.

В ночь на понедельник, 27 января, существенных изменений в погоде не прогнозируется: около нулевые температуры и осадки. Днем на всей территории области будет оттепель.

По предварительным данным, в последующие дни существенного похолодания не будет, на фоне роста атмосферного давления осадков станет меньше.