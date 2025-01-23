Жителя Чагоды осудили за продажу контрафактного табака и алкоголя

В Бабаевском районном суде вынесли приговор в отношении 46-летнего жителя Чагодощенского района. Его обвинили в приобретении, хранении и сбыте немаркированных сигарет и алкоголя. Об этом сообщают в объединенной пресс-службе судов Вологодской области.

В течение пяти лет чагодощенец приобретал у неустановленного лица немаркированный табак и алкоголь. Товар он покупал без каких-либо сопроводительных документов, подтверждающих легальность их оборота и производства, а также без обязательных сертификатов соответствия или деклараций о соответствии. Приобретенную продукцию он хранил в арендуемом гараже, а затем сбывал на территории Чагодощенского района.

В апреле прошлого года мужчину остановили сотрудники ДПС. В ходе досмотра транспортного средства было обнаружено 847 пачек сигарет и 13 бутылок различного алкоголя. Правоохранители осмотрели и гараж. Оттуда были изъяты 9 891 пачка сигарет и 803 бутылки спиртного.

Судом установлено, что в течение пяти лет чагодощенец хранил и сбывал табак на общую сумму 1 миллион 385 тысяч рублей и алкоголь на сумму более 1,5 миллионов рублей.

В судебном заседании подсудимый вину в совершении преступления признал полностью, в содеянном раскаялся. Его приговорили к 1 году 6 месяцам лишения свободы условно с таким же испытательным сроком.