Депутат вологодской Гордумы досрочно сложил полномочия

Депутат вологодской Гордумы Альберт Саркисов досрочно сложил свои полномочия. Сегодня на внеочередной сессии парламента депутаты приняли его отставку.

По словам самого Саркисова, в отставку он подал в связи с переездом в другой регион, поэтому не сможет «добросовестно исполнять свои обязанности».

«В связи с отставкой депутата жители избирательного округа №18 могут обращаться ко мне – на официальном сайте Думы, через социальные сети и на личные приемы. Будем вместе решать вопросы округа до избрания нового депутата», – пояснил глава Вологды Юрий Сапожников.

Альберт Саркисов был избран депутатом Вологодской городской Думы 8-го созыва в сентябре этого года и являлся председателем постоянного комитета по молодежной политике и физической культуре.