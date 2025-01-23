В Кириллове старинную икону восстанавливают три реставратора

Икону с образом святого Кирилла Белозерского, основателя крупнейшего православного монастыря, реставрируют в Кириллове. Памятник, датированный XVII веком, восстанавливают три вологодских реставратора.

«Преподобный Кирилл Белозерский считается одним из основных столпов древнерусского иночества. Благодаря его подвижническим трудам христианское просвещение и православные монастыри распространились по всему северу Руси. В 1547 году Макарьевским собором он был причислен к лику святых. Безусловно, в фондах музея хранится множество памятников с образом преподобного Кирилла Белозерского. Каждый из экспонатов имеет культурную, историческую и научную ценность, именно поэтому мы ведём систематическую работу по сохранению наших фондов, реставрации и консервации памятников из коллекций музея», – рассказал генеральный директор Кирилло-Белозерского музея-заповедника Михаил Шаромазов.

Икона «Преподобный Кирилл Белозерский» поступила в музей в остро аварийном состоянии. В ее реставрационной деятельности принимают участие три специалиста. Лик святого полностью восстановил художник-реставратор темперной живописи Иван Николаевич Федышин, серебряный оклад реставрирует художник-реставратор произведений из металла Светлана Михайловна Смирнова, основой и красочным слоем памятника занимается заведующий отделом реставрации темперной живописи, художник-реставратор Николай Петухов.

Памятник «Преподобный Кирилл Белозерский» размером 138 на 49 сантиметров после завершения реставрационных работ будет представлен в кирилловской церкви Преображения. На данный момент восстановлен лик святого, произведен демонтаж басмы, укреплены подвижные соединения досок основы, удалены рабочие заклейки и поверхностные загрязнения с живописи, укреплен левкас и красочный слой.