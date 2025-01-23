Пока еще не ломалась. Депутат Госдумы сравнил Lada Aura с BMW

Президент Российской Федерации Владимир Путин поручил пересадить чиновников с автомобилей зарубежного производства на отечественные средства передвижения. Собственно, процесс идет, и многие руководители комитетов и комиссий нижней палаты парламента уже освоили езду на автомобиле отечественного производства Lada Aura.

Какое впечатление от такого, неравноценного на первый взгляд обмена? На эту тему высказался Ярослав Нилов, который занимает должность председателя думского комитета по социальной политике и делам ветеранов в своем интервью «Абзацу».

Чиновник ездит на Lada Aura, собранной в Тольятти с декабря прошлого года, машина по словам Нилова еще ни разу не ломалась. Салон комфортный, даже по сравнению с BMW. Ярослав Евгеньевич добавил, что данный автомобиль российского производства фактически ничем не отличается от машин представительского класса производства известных западных компаний.

Мол, старая Lada и новая Lada – это две разные машины от одного производителя. Если на старых «Ладах» постоянно что-то ломалась, то новая модель намного надежнее- и будет весьма интересно опробовать полученную модель Lada Aura в условиях сильной летней жары.

По мнению председателя Госдумы Вячеслава Володина, то что российских чиновник пересаживают на «Лады», приведет к развитию отечественного автопрома. А также к тому, что денежные средства, которые государство тратит на транспорт для чиновников останутся в стране, а не уйдут к западным компаниям.

Отсюда вопрос – действительно ли чиновники довольны заменой своего служебного транспорта, или это просто «слова вежливости»?