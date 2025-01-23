В Вологде стартовала регистрация на самое массовое зимнее мероприятие

[ Спорт ]

В Вологде стартовала регистрация на самое массовое мероприятие зимы «Лыжня России-2025».

Зарегистрироваться можно через портал Госуслуг, для граждан РФ с подтверждённой учётной записью будет доступна запись на участие в мероприятии, а также отслеживание хода рассмотрения заявления и получения результата в личном кабинете.

В Вологодской области «Лыжня России» пройдёт по традиции во вторую субботу февраля, в этом году это будет 8 февраля, в Вологде, Череповце, Великом Устюге, Грязовце и Соколе.

Заявку на участие можно подать по ссылке: www.gosuslugi.ru/600563/1/f... до 6 февраля включительно. Всем записавшимся участникам будет выдан нагрудный номер и шапка, в рамках предусмотренной квоты.

Важно отметить, что регистрация на 2025 м в Вологде и Соколе на портале Госуслуг отображается «2024 м» в связи с технической ошибкой, сообщает Минспорта Вологодской области. 

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