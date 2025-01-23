Легковой автомобиль занесло под автобус в Череповце

В Череповце легковой автомобиль ВАЗ-2112 занесло под рейсовый автобус. Авария произошла накануне вечером на улице Остинской.

«На кадрах, снятых камерой системы «Безопасный город» видно, что автомобиль на изгибе дороги занесло, и он боком ударился в рейсовый автобус. На месте работали сотрудники МЧС и спасатели. Они деблокировали пострадавших из покореженного автомобиля», - рассказал мэр Череповца Вадим Германов.

По его словам, в легковом автомобиле находились двое молодых людей 2006 года рождения. Оба получили травмы.