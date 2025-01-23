Неожиданный финал конфликта в “Ленкоме”. В театре сменился директор

Довольно интенсивно развивается ситуация в театре “Ленком”. После прогремевшего скандала с увольнением известных артистов, свой пост покинул и директор театра Марк Варшавер.

Только в отличие от Дмитрия Певцова и Александры Захаровой, которых уволили из труппы театра, Варшавер остался в этом учреждении, и даже пошел на повышение.

Как пишет издание РИА Новости, в “Ленкоме появилось две новые должности, президента театра и художественного руководителя. Первую должность президента теперь займет Марк Варшавер, а художественным руководителем станет Владимир Панков. Как сообщает пресс-служба “Ленкома”, данные изменения направлены на улучшение управления и развитие творческого потенциала коллектива театра.

Новым директором театра станет Дмитрий Берестов, который продолжит совмещать эту должность с работой в “Театре на Юго-Западе”. При этом худрук Панков также будет совмещать свою должность в “Ленкоме” с работой в своем театре Центра драматургии и режиссуры (ЦДР).

Что настораживает во всех этих перестановках, это сразу несколько совмещений работы новыми руководителями. Как показывает практика, усидеть сразу на нескольких стульях редко когда кому-то удавалось. Не скажется ли этот факт на качестве репертуара “Ленкома”.

Должность президента наделяет Марка Варшавера полномочиями по контролю за развитием театра. Аналогичная схема была внедрена в Театре сатиры, в котором несколько лет президентом был Александр Ширвиндт.

В любом случае все выглядит очень странно, когда в “Ленкоме” увольняют своих, и берут специалистов со стороны. На данный момент стало ясно, что одна из сторон, в лице Марка Варшавера, взяла вверх в этом конфликте. Но, вероятно, у этой истории еще будет продолжение. Мы следим за ситуацией и будем держать в курсе событий наших читателей.