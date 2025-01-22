«Карта жителя Вологды» поможет вологжанам сэкономить на услугах связи

«Ростелеком» стал новым партнером проекта «Карта жителя Вологды». Оператор предлагает владельцам карты специальную скидку в 50% на выбранный пакет услуг в течение шести месяцев. Держатели карты могут воспользоваться этой акцией, подключив любой пакет услуг от «Ростелекома»*.



Предложение актуально не только для новых абонентов: действующие клиенты также могут получить скидку, добавив услугу, которой у них еще нет. Это может быть, например, сим-карта или телевидение: IPTV (ТВ с приставкой) или Wink ТВ-онлайн (ТВ в приложении). В этом случае скидка будет действовать и на ранее подключенные услуги.

Чтобы воспользоваться акцией, необходимо зайти на официальный сайт проекта «Карта жителя Вологды» в раздел «Партнеры» и выбрать блок «Интернет/TV/Связь» или пройти по прямой ссылке на предложение. Далее нужно выбрать интересующие услуги и заполнить заявку с указанием контактной информации.





- Наша цель — сделать связь доступной для каждого. После поступления заявки на официальном сайте проекта «Карта жителя Вологды» наш менеджер связывается с абонентом для уточнения его потребностей. Затем, если абоненту нужна сим-карта, то специалист «Ростелекома» доставляет ее по указанному адресу, а при подключении телевидения согласовывает удобное время для визита мастера для настройки, - пояснила директор по работе с массовым сегментом Вологодского филиала ПАО «Ростелеком» Карина Воропаева.

- На сегодняшний день в проекте “Карта жителя Вологды” участвуют более 25 тысяч человек. Проект развивается благодаря нашим партнерам, которые предоставляют скидки на свои товары и услуги, - поделилась директор Центра содействия развитию предпринимательства и туризма г. Вологды Елена Уханова.

Проект «Карта жителя Вологды» реализуется совместно с национальной платежной системой «Мир».



*Информацию об организаторе акции, сроке, месте и порядке проведения уточняйте по телефону 8-800-100-08-00.

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