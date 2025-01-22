Для работы с трудными подростками планируют внедрить систему наставничества

В Вологодской области планируют внедрить систему наставничества для работы трудными подростками. Изменения в областной закон «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав» подготовлены в региональном парламенте.

«Законопроектом предусматривается возможность назначения для трудных подростков наставников для осуществления индивидуальной профилактической работы. Реестры наставников будут формировать Минпросвещения России. Все наставники сначала пройдут необходимую подготовку. В настоящее время разрабатываются подзаконные акты, в котором будут установлены требования к гражданам или организациям для включения в такие реестры», - отметила председатель комитета по государственно-правовой деятельности, законности и правам человека областного Заксобрания Лариса Кожевина.

Как заявила представитель вологодской городской комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Юлия Корташева, в настоящее время на учете состоят 135 подростков и 235 неблагополучных семей.

«Несколько человек уже согласились быть наставниками на общественных началах у подростков, которые состоят на различных видах учета. Все они сотрудники органов системы профилактики правонарушений и общественных организаций. Они занимаются с детьми, которые состоят на различных видах учета. Результаты уже есть – у подростков имеется положительная динамика после работы с наставниками», - пояснила Корташева.

Лариса Кожевина уточнила, что есть положительные примеры, когда трудных подростков увлекали занятия спортом в бесплатных секциях, из них получались хорошие спортсмены.