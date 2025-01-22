Как получить социальный кэшбек 19,5 тыс. руб. Рекомендации юриста

В российском налоговом законодательстве предусмотрено несколько случаев, когда гражданин может вернуть часть уплаченных налогов. Начиная с 2024 года появился еще один способ возврата, условно называющийся социальный кэшбэк, максимальный размер по которому составляет 19,5 тыс рублей.

На возврат этой суммы имею те граждане России, которые за прошедший 2024 год потратили на физкультурно-оздоровительные услуги, лечение и приобретение медикаментов минимум 150 тысяч рублей.

Что надо сделать, чтобы получить данный налоговый вычет, рассказал в интервью изданию aif.ru доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин.

Эксперт рассказал, что начиная с 2024 года общая сумма, принимаемых к расходам в рамках социальных налоговых вычетов повышена со 120 до 150 тыс. руб. Именно с этой суммы и можно будет сделать налоговый возврат.

Если ваши расходы на лечение и приобретение лекарств и прочих медикаментов за 2024 год составили 100 тыс. руб., и вы можете это документально подтвердить, государство вам вернет 13% от этой суммы или 13 000 руб. Максимальная сумма, с которой можно получить социальный вычет равна 150 000 руб., если вы ее подтвердите документально, то тогда ваш возврат составит 19,5 тыс. руб.

Балакин напомнил россиянам, что в 2025 году еще можно успеть подать документ на вычет по расходам на лечение и образование, которые были оплачены в 2022-2024 годах, если до этого вы по ним не получали вычеты.

Может быть 19,5 тыс. руб. и небольшая сумма, но в хозяйстве лишней она не будет. Хотя с другой стороны лучше не болеть, тогда еще больше денег будет…

