Сенатор Богомазов в шоке от депутата Канаева

В соцсетях набирает обороты скандал, связанный с депутатом Государственной Думы Алексеем Канаевым.

Началось все с обращения к Канаеву районного депутата и руководителя управляющей компании из Кадуя, в котором депутата Госдумы просят проработать законопроект о банкротстве и исключить из него списание коммунальных платежей банкротов. По мнению кадуйчан, если у банкрота полностью списывают долги по коммунальным платежам, впоследствии долги перекладываются на других жильцов многоквартирных домов, а в худшем случае могут привести к банкротству самих управляющих компаний.

В видеообращении жители Кадуя уверяют, что Канаев полностью проигнорировал их просьбы, а само видеообращение жителей поселка назвал фейком.

«Друзья, я в шоке от того, что депутат Госдумы Алексей Канаев назвал фейками своих избирателей-вологжан и коллег-депутатов, которые просили у него помощи! Как можно так по-хамски относиться к людям? Это просто за гранью!», - пишет в своем telegram-канале сенатор от Вологодской области Евгений Богомазов.

По его мнению, надо внимательно относиться к любым проблемам граждан. Канаев же, как считает Богомазов, «забыл о человечности и о том, что он представитель власти федерального уровня».

«Я лично пообщался с жителями Кадуя, которые рассказали мне о серьезной проблеме, похожей на схему мошенничества. Они не раз обращались к Алексею Валериановичу, но он их проигнорировал. Сейчас мы разбираемся в ситуации с юристами. Но главное даже не это. Как бы ни была сложна проблема, нельзя людей принимать за фейки!», - уверен сенатор.

Евгений Богомазов призвал всех жителей региона, кому не помог Алексей Канаев, обращаться к нему лично.