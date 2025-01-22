В Череповце выбрали лидеров и аутсайдеров по уборке дворов среди УК

В городе металлургов Управление по развитию городских территорий проанализировало работу всех, кто отвечает за содержание придомовых территорий. На основе получившихся показателей определили лидеров и аутсайдеров зимней уборки дворов. Об этом в своих соцсетях сообщил мэр Череповца.

«Соответствующая работа проведена по поручению губернатора области Георгия Филимонова. Количество жалоб на стекловидный лед и полное отсутствие обработки побило все рекорды. За минувшую неделю наши специалисты обследовали 2848 дворовых территорий, причем половина из них — накануне. Оценка «хорошо» поставлена 1005 дворам, «плохо» — 198», — заявил Вадим Германов.

Абсолютным аутсайдером стала УК «Старт», обслуживающая всего один дом по адресу: ул. Архангельская, д. 37Б. По словам мэра, здесь даже не попытались провести хоть какую-то работу.

Помимо этого, определилась пятерка лидеров по уборке среди управляющих компаний. В частности, положительный результат наблюдался у «Парковой», «Технолайна», «Квартала», «Сатурна» и «Меркурия». Они «победили» лед и снег в своих дворах.

Вадим Германов отметил, соответствующая работа будет проводиться еженедельно, до наступления весны.