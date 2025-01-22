Бывшего сотрудника сокольской колонии осудили за взятку

В Соколе вынесен приговор 29-летнему бывшему сотруднику исправительной колонии. Он обвинен в превышении должностных полномочий и получении взятки. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Вологодской области.

В суде установлено, что в период с августа 2023 года по май 2024 года подсудимый, работая в колонии, получал через посредника от осужденных денежные средства, общая сумма которых составила 56 тысяч рублей. Получив взятку, подсудимый передавал заключенным запрещенные к использованию и хранению предметы: мобильные телефоны (смартфоны), алкогольную продукцию, медикаменты.

«Суд, с учетом позиции государственного обвинителя, назначил подсудимому наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима, с лишением права занимать должности в органах государственной власти и органах местного самоуправления, связанные выполнением функций представителя власти, сроком на 3 года», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Уголовные дела в отношении посредника во взяточничестве и взяткодателей выделены в отдельные производства.