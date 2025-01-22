Параллельную парковку организуют у ТЦ «Форум» в Вологде

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На улице Ленинградской в областной столице будет организована параллельная парковка у торгового центра «Форум». Об этом сообщили в пресс-службе администрации города Вологды.

«Параллельная парковка позволяет размещать автомобили вдоль тротуаров, что значительно экономит пространство на узких улицах и обеспечивает беспрепятственный проезд других транспортных средств», — отметили в администрации.

Знаки о параллельной парковке появятся в четверг, 23 января. Кроме того, на данной парковке будут предусмотрены места для инвалидов

Специалисты просят вологжан соблюдать Правила дорожного движения. В случае их невыполнения автомобиль может быть эвакуирован.

Теги:
парковка торговый центр
Фото: пресс-служба администрации города Вологды
 

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