Параллельную парковку организуют у ТЦ «Форум» в Вологде

На улице Ленинградской в областной столице будет организована параллельная парковка у торгового центра «Форум». Об этом сообщили в пресс-службе администрации города Вологды.

«Параллельная парковка позволяет размещать автомобили вдоль тротуаров, что значительно экономит пространство на узких улицах и обеспечивает беспрепятственный проезд других транспортных средств», — отметили в администрации.

Знаки о параллельной парковке появятся в четверг, 23 января. Кроме того, на данной парковке будут предусмотрены места для инвалидов

Специалисты просят вологжан соблюдать Правила дорожного движения. В случае их невыполнения автомобиль может быть эвакуирован.