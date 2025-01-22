В Череповце задержали мужчину, стрелявшего из ружья во дворе дома

42-летнего мужчину задержали в городе металлургов. Он подозревается в стрельбе из ружья во дворе одного из домов на улице Добролюбова. Об этом сообщает ИА «Вологда Регион» со ссылкой на пресс-службу областного Управления МВД России.

На днях в дежурную часть полиции Череповца поступило сообщения о выстреле. На место происшествия сразу же выехала следственно-оперативная группа. Выяснилось, что никто из людей не пострадал. Правоохранители опросили очевидцев и установили личность подозреваемого. Вскоре его задержали сотрудники уголовного розыска. У него изъято ружье, из которого предположительно был совершен выстрел. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Издание «Газета.ру» сообщает, что стрелок самовольно покинул воинскую часть в день происшествия. На службу он попал из колонии. В 2017 году мужчина изнасиловал и убил студентку, в результате чего его приговорили к 17 годам лишения свободы. После того, как подозреваемый подписал контракт с Минобороны, его помиловали.