Череповецкая «Северсталь» потрепала нервы свои болельщикам

Череповецкая «Северсталь» только в серии после матчевых буллитов сломила сопротивление московского ЦСКА в матче регулярного чемпионат КХЛ.

Череповчане при домашних трибунах дважды вели в счёте в три шайбы 3:0 и 4:1 к середине основного времени матча. В первом периоде шайбу забросил Руслан Абросимов, во втором Александр Скоренов, Ионанис Калдис и Адам Лишка. Но ещё до второго перерыва гости отыграли две шайбы, сократив своё отставание до минимума.

В концовке третьего периода армейцам удалось реализовать единственное удаление «Северстали» - две минуты за подножку получил Михаил Котляровский. ЦСКА заменили вратаря шестым полевым игроком, сравняли счёт 4:4 и перевели игру в овертайм.

Дополнительная пятиминутка победителя не выявила, а в серии послематчевых буллитов победу «сталеварам» принёс гол Кирилла Пиллипенко - 5:4.

«Тяжёлый матч для нас. Играли с очень сильным соперником. Должны были выигрывать в основное время, но неправильно сыграли в концовке. Упустили победу в основное время, но здорово сыграли уже в овертайме и буллитной серии», - сказал после игры главный тренер череповецкой команды Андрей Козырев.

«Северсталь» набирает 59 очков и делит сейчас 4-5 место Западной конференции с московским «Динамо». Но у столичной команды есть один матч в запасе. Жёлто-чёрные проведут следующий матч завтра против китайского клуба «Куньлунь Ред Стар», который сейчас только борется за выход в плей-офф.