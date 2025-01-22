В Череповце молодым педагогам увеличили зарплаты

[ Общество ]

В Череповце молодым педагогам с 1 января этого года увеличили ежемесячные социальные пособия. По словам мэра города Вадима Германова, ежемесячно в течение пяти лет педагоги будут получать из бюджета доплату в размере 7 тысяч рублей. Ранее доплата составляла 4 тысячи рублей и выплачивалась она три года.  

«Также вводятся дополнительные выплаты педагогам детских садов в возрасте до 35 лет. Специалисты со средним профессиональным образованием в течение первых трех лет работы будут получать на 8 тысяч рублей больше, а с высшим - на 10 тысяч. Ранее такую прибавку к зарплате получали только молодые педагоги в школах», - уточнил Вадим Германов.

Мэр города добавил, что общая доплата выпускнику вуза, который устроится на работу в школу, составит 17 тысяч рублей.

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