В Череповце молодым педагогам увеличили зарплаты

В Череповце молодым педагогам с 1 января этого года увеличили ежемесячные социальные пособия. По словам мэра города Вадима Германова, ежемесячно в течение пяти лет педагоги будут получать из бюджета доплату в размере 7 тысяч рублей. Ранее доплата составляла 4 тысячи рублей и выплачивалась она три года.

«Также вводятся дополнительные выплаты педагогам детских садов в возрасте до 35 лет. Специалисты со средним профессиональным образованием в течение первых трех лет работы будут получать на 8 тысяч рублей больше, а с высшим - на 10 тысяч. Ранее такую прибавку к зарплате получали только молодые педагоги в школах», - уточнил Вадим Германов.

Мэр города добавил, что общая доплата выпускнику вуза, который устроится на работу в школу, составит 17 тысяч рублей.