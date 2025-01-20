В России потребовали повторного расследования гибели поэта Михаила Лермонтова

Весьма неожиданное заявление поступило в Следственный комитет России, в котором содержится просьба провести расследование, произошедшее 184 года назад.

Народный артист России и депутат ГД Николай Бурляев просит СК провести повторное расследование гибели великого русского поэта Михаила Лермонтова.

"Прошу Вас провести расследование обстоятельств убийства великого русского поэта Михаила Юрьевича Лермонтова… Убедительно прошу Вас о проведении современного, честного, непредвзятого расследования с использованием современных технологий, имеющихся в распоряжении Следственного комитета России", — сказано в документе.

Как известно, Лермонтов погиб на дуэли с отставным майором Николаем Мартыновым в далеком 1841 году, эта трагедия случилась у подножия горы Машук.

По мнению Бурляева, во время следствия сразу после гибели Лермонтова, было допущено много ошибок. В частности криминалистами был проигнорирован такой факт, что пуля, которая попала в тело поэта, пролетела под углом почти в 40 градусов, в то время как все действие проходило на ровной поверхности.

Бурляев считает, что сегодня СК, используя современные методы криминалистики, сможет установить истинную картину всего случившегося. Реакция СК на заявление актера и депутата пока неизвестна, и не понятно, как может пройти данная процедура. Наверняка потребуется эксгумация тела Лермонтова. И даже если, будут вскрыты новые подробности, то действующих лиц того происшествия уже давно нет.

Возможно своим заявлением Бурляев решил реанимировать свой фильм, снятый про Лермонтова в 1986 году, с собой в главной роли, который так и не был выпущен в прокат. Пока его мотивы остаются непонятными. Осталось дождаться реакции на это заявление СК России. Мы обязательно будем следить за развитием этого интересного дела, и обязательно расскажем нашим читателям об его итогах.