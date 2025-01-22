Архитектурную концепцию сквера героев СВО разработали в Вологде

В Вологде разработали архитектурную концепцию сквера героев СВО, который предложено разместить рядом с парком Победы на улице Сергея Преминина. В концепцию внесли предложения бойцы СВО, а также члены их семей.

«Проект готовили на основе их предложений, дальнейшие решения также согласовывали с участниками СВО и их близкими. Сквер дополнит Парк Победы, создавая единое мемориальное пространство, посвященное разным поколениям защитников нашей страны. Это особенно символично в преддверии 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. В сквере запланированы как памятные локации, так и места для прогулок вологжан. Также он станет площадкой для проведения памятных мероприятий и еще одной точкой притяжения для жителей города, особенно ветеранов боевых действий», – пояснил мэр Вологды Андрей Накрошаев.

Согласно проекту, на входе посетителей будет встречать скульптура бойца, а по обе стороны входной группы разместятся флагштоки с российскими флагами. Главным символом памяти станет монумент, посвященный подвигу героев специальной военной операции. Его разместят в центре сквера. Вокруг него будут расположены информационные плиты с тематической информацией о событиях специальной военной операции.

Вологжане могут предложить свои мнению по проекту, заполнив форму https://forms.yandex.ru/u/676e5f8e90fa7b0f28db51a0/. После этого концепция будет окончательно доработана.