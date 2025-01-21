Россия переходит на новую схему оплаты счетов за отопление

[ Общество ]
Автор:
Иван Гордеев

отопление

Оплата за отопление всегда была одной из самых запутанных из всех платежей ЖКХ. Доказать правильность начисления в платежках непростое дело. Зачастую разбирательства заканчиваются скандалами. Теперь в этом вопросе решили навести порядок. 

Все проблемы возникали потому, что отопление подается в дома россиян в течение зимнего сезона, а оплата взималась в течение 12 месяцев, чтобы суммы в платежках были меньше. Теперь оплата будет проходить по факту, то есть только в отопительный сезон. Так собственнику жилья будет проще отслеживать, сколько они заплатят за услугу.

Как заявил эксперт направления «Народный фронт. Аналитика» Павел Склянчук, все больше российских регионов переходят к системе оплаты за услуги отопления исключительно в отопительный сезон. 

Данную тенденцию подтвердили и в Минстрое. Теперь по новым правилам с 1 марта 2025 года не смогут перейти на разбивку сезонных платежей на весь год, если перешли на оплату по факту. Если же оплата за отопление взималась равномерно в течение года, то местные муниципалитеты могут остаться на этой схеме. 

Как известно, в этом году ожидается резкое повышение тарифов за услуги  ЖКХ, в зависимости от региона ожидается повышение цен от 8,6 до 21,1% по отношению к 2023 году. Для того чтобы снизить платежи, жителям многоквартирных домов рекомендуется общедомовые счетчика тепла, в противном случае оплата будет взиматься по нормативу, что как минимум в два раза будет дороже. 

Оптимальным вариантом является установка автономного отопления, которое позволяет регулировать уровень отопления в зависимости от температуры на улице.

Теги:
ЖКХ тарифы
globallookpress.com
 

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