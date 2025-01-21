Вологодские легкоатлеты завоевали 18 медалей всероссийских соревнований «Будущие чемпионы России», которые прошли в Ярославле.

Крупнейшие соревнования, в которых приняли более 600 спортсменов из 18 регионов нашей страны, в двух возрастных категориях - до 14 и до 16 лет.

Вологодскую область представляли 56 спортсменов из Шексны, Чагоды, Белозерска, Великого Устюга, Вологды и Череповца. Вологжане завоевали 6 золотых, 7 серебряных и 5 бронзовых медалей.

Победителями турнира стали Кира Орлова: бег с препятствиями 1500 м., Семен Воробьев (60 м и 200 м) - оба СШ «Спартак», Вологда, Екатерина Дронова: (60 м и 200 м) и София Осипова: (2000 м с препятствиями), представляющие «Спортивный клуб Череповец».