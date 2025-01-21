Грузовой автомобиль протаранил легковушку на трассе А-114

Грузовой автомобиль МАЗ протаранил легковушку Киа на трассе А-114. Происшествие случилось сегодня в районе деревни Нифантово.

Сообщается, что 57-летний водитель грузовика, двигавшегося в сторону Череповца, не смог затормозить на светофоре, на котором горел запрещающий свет. Чтобы не врезаться в стоящий на светофоре автомобиль, водитель МАЗа перестроился в левую полосу, где также стоял автомобиль Киа. В результате удар пришелся в заднюю часть легковушки.

Травмы в аварии получили два жителя Шексны, находившиеся в иномарке – водитель и пассажир. Последний доставлен в больницу.