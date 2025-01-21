Андрей Накрошаев пообещал музыкальной школе №4 новые инструменты

Мэр Вологды Андрей Накрошаев заявил о покупке новых инструментов для музыкальной школы №4 Вологды. По его словам, в списке инструментов - пианино, баяны, домры, балалайки, кларнеты, виолончель – в общей сложности 15 единиц оборудования с качественным звуком.
Средства в сумме 4,1 млн рублей будут выделены по национальному проекту «Семья».
«Баяны модели «Юпитер», на которых играют артисты лучших творческих коллективов страны, таких как Кубанский казачий хор и Ансамбль им. Александрова, позволят по-новому зазвучать и школьному оркестру баянистов «Harmonik Style». Домры и балалайки нужны для оркестра русских народных инструментов, а кларнеты - для развития духового направления. Также приобретем интерактивную панель и нотную литературу», - уточнил Накрошаев.