Андрей Накрошаев пообещал музыкальной школе №4 новые инструменты

Мэр Вологды Андрей Накрошаев заявил о покупке новых инструментов для музыкальной школы №4 Вологды. По его словам, в списке инструментов - пианино, баяны, домры, балалайки, кларнеты, виолончель – в общей сложности 15 единиц оборудования с качественным звуком.

Средства в сумме 4,1 млн рублей будут выделены по национальному проекту «Семья».