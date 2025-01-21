В вологодском правительстве задумались о духовном развитии

В правительстве Вологодской области проведут серию лекций по духовно-нравственному воспитанию. Сегодня первую подобную лекцию провел митрополит Вологодский и Кирилловский Савва. Владыка рассказал чиновникам о том, что такое грех, покаяние, исповедь и как достичь Царствия Небесного, а также напомнил о важности соблюдения заповедей.

По сообщению пресс-службы губернатора, в зале областного правительства был полный аншлаг и многим даже пришлось слушать лекцию стоя.

«Отдельно митрополит остановился на грехе алкоголизма и подчеркнул, что зависимый человек наносит вред не только себе, но и окружающим. После лекции слушатели задали вопросы спикеру и получили подробные разъяснения по всем волнующим темам», - уточнили в пресс-службе Георгия Филимонова.

Также в правительстве уточнили, что подобные беседы призваны развивать в сотрудниках внимание и чуткость к ближнему и положительно повлияют на эффективность работы.