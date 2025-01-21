Отличившимся вологжанам вручены госнаграды и благодарности президента

12 вологжанам вручены правительственные награды. Еще два человека удостоены благодарности президента. В числе награжденных – представители бизнеса и общественных организаций, работники науки и образования.

В частности, медалью ордена «Родительская слава» награждены многодетные семьи череповчан Ольги и Виталия Рябова, марины и Алексея Смирновых, а также жителей Великого Устюга Татьяны и Евгения Южаковых.

В числе награжденных – генеральный директор АО «Апатит» Александр Гильгенберг, которому вручена медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени и начальник смены Евгений Бобров, отмеченный знаком отличия «За наставничество».

Директору Вологодского научного центра РАН Александре Шабуновой присвоено почетное звание «Заслуженный деятель науки Российской Федерации», заместителю председателя по производству СПК «Русь» Алексею Смирнову - «Заслуженный работник сельского хозяйства», а начальнику отдела серной кислоты АО «НИУИФ имени профессора Я.В.Самойлова» Владимиру Игину – «Заслуженный химик Российской Федерации».

Двум вологжанам объявлены благодарности президента РФ – председателю регионального отделения «Поисковое движение России» Юлии Щекотовой и помощнику ректора Вологодского института развития образования Светлане Прялухиной.