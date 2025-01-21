В Вологде женщину сбили на тротуаре

Авария произошла в понедельник, 20 января, в половине восьмого утра у дома №64 на улице Октябрьской в областной столице. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции по Вологодской области.

Мужчина 1969 года рождения, находясь за рулем автомобиля «Шкода Октавия», не справился с управлением и выехал на тротуар на улице Пролетарской. По пешеходной дорожке в этот момент шла 30-летняя женщина, которая в итоге попала под колеса автомобиля.

В результате дорожного происшествия пострадавшая получила ушибы и была доставлена в медицинское учреждение, где ей назначили амбулаторное лечение.