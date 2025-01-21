В Череповце открылось швейное производство для работников с инвалидностью

Мэрия Череповца передала организации «Я могу» муниципальное помещение, а также выделила субсидию на ремонт и закупку оборудования. Это позволило открыть новое швейное производство, на котором работают люди с инвалидностью. Об этом сообщил мэр города Вадим Германов в своих соцсетях.
Швейное производство открылось на Сталеваров, 24Б. Сегодня здесь трудоустроены 15 молодых людей.
«Усилия не пропали зря: «Я могу» входит в топ-10 всероссийского рейтинга лучших работодателей, обеспечивающих трудоустройство участников чемпионата «Абилимпикс». «Я могу» приняла участие и в новогодней ярмарке, которая проходила в Череповце в рамках губернаторского проекта «Зима Русского Севера». Для нее ребята сшили 150 изделий, а 30 волонтеров за время ярмарки привлекли более 55 тысяч рублей», — рассказал Вадим Германов.