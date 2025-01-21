В Череповце открылось швейное производство для работников с инвалидностью

Мэрия Череповца передала организации «Я могу» муниципальное помещение, а также выделила субсидию на ремонт и закупку оборудования. Это позволило открыть новое швейное производство, на котором работают люди с инвалидностью. Об этом сообщил мэр города Вадим Германов в своих соцсетях.

Швейное производство открылось на Сталеваров, 24Б. Сегодня здесь трудоустроены 15 молодых людей.