В Череповце открылось швейное производство для работников с инвалидностью

[ Общество ]

Череповец

Мэрия Череповца передала организации «Я могу» муниципальное помещение, а также выделила субсидию на ремонт и закупку оборудования. Это позволило открыть новое швейное производство, на котором работают люди с инвалидностью. Об этом сообщил мэр города Вадим Германов в своих соцсетях.

Швейное производство открылось на Сталеваров, 24Б. Сегодня здесь трудоустроены 15 молодых людей.

«Усилия не пропали зря: «Я могу» входит в топ-10 всероссийского рейтинга лучших работодателей, обеспечивающих трудоустройство участников чемпионата «Абилимпикс». «Я могу» приняла участие и в новогодней ярмарке, которая проходила в Череповце в рамках губернаторского проекта «Зима Русского Севера». Для нее ребята сшили 150 изделий, а 30 волонтеров за время ярмарки привлекли более 55 тысяч рублей», — рассказал Вадим Германов.

Теги:
люди с инвалидностью Швейная фабрика
Фото: соцсети Вадима Германова
 

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