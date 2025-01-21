Улицы Вологды будут убирать с помощью ледокольных машин

Пять ледокольных машин в ближайшее время приобретут для уборки областной столицы. Об этом в своих социальных сетях рассказал мэр Вологды Андрей Накрошаев.

«Последние дни оказались для коммунальщиков непростыми из-за обильного льда на дорогах и тротуарах города. Для более эффективной борьбы с гололедом пробуем новую технику — ледокольные машины. Зима в этом году непредсказуема, в условиях температурных качелей изучаем и применяем лучшие практики», — заявил Андрей Накрошаев.

Аппараты будут применять для срезки льда и спрессованного снега на тротуарах Вологды. Такая машина аккуратно удаляет корку без повреждения очищаемой поверхности. Таким образом, ледокол можно будет использовать на любом покрытии.