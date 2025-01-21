Вологжанка победила в кубке СНГ по зимнему плаванию

[ Спорт ]

Вологжанка стала победительницей кубка СНГ по зимнему плаванию «Полоцкая купель-2025», который прошел в белорусском городе Полоцк.

В соревнованиях приняли любители и профессионалы зимнего плавания из России и Беларуси. Российскую Федерацию на турнире представляю пловцы из Санкт-Петербурга, Ленинградской, Нижегородской, Калининградское, Вологодской, Самарской областей и Республики Татарстан.

Алёна Кукушкина из Вологодской округа привезла с соревнований сразу две медали. Вологжанка стала победительницей на дистанции 200 метров вольным стилем в группе D и завоевала серебро на дистанции 100 метров вольным стилем.

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плавание СНГ
 

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