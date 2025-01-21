Почти 330 тысяч вологодских пенсионеров с 1 января получат повышенную пенсию

Вологодским пенсионерам с 1 января на 7,3% проиндексированы страховые пенсии. По информации отделения Социального фонда по Вологодской области, повышение коснулось почти 330 тысяч пенсионеров, в том числе более 268 тысяч неработающих, для которых средний размер пенсии вырос на 1900 рублей и составил 25 227 рублей.

«С 2025 года пенсии работающих граждан тоже будут ежегодно индексироваться. Повышение уже проведено на сумму индексации пенсии, назначенной с учётом всех предыдущих индексаций, и коснулось всех трудоустроенных пенсионеров Вологодской области. Средний размер их пенсии по старости вырос на 1774,38 рубля и составил 21 644,69 рубля», - пояснила управляющая отделения СФР по Вологодской области Галина Королева.

Также увеличилась фиксированная выплата и стоимость индивидуального пенсионного коэффициента, которые входят в итоговую сумму страховой пенсии. Размер фиксированной выплаты в 2025 году составит 8 728,73 рубля.