В Вологде после пожара в дачном доме обнаружили тело

[ Происшествия ]

Пожар

Возгорание произошло в дачном доме в садоводческом товариществе «Сад № 2 ВРЗ» в областной столице. Сообщение о происшествии пришло на пульт пожарной охраны в понедельник, 20 января, около полуночи.

Как сообщает пресс-службу Главного Управления МЧС России по Вологодской области, к моменту прибытия первых подразделений дом был полностью охвачен огнём и обрушился. В процессе тушения внутри строения было обнаружено тело неизвестного человека.

Причины случившегося еще предстоит установить специалистам МЧС России.

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