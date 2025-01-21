В Вологде после пожара в дачном доме обнаружили тело

Возгорание произошло в дачном доме в садоводческом товариществе «Сад № 2 ВРЗ» в областной столице. Сообщение о происшествии пришло на пульт пожарной охраны в понедельник, 20 января, около полуночи.

Как сообщает пресс-службу Главного Управления МЧС России по Вологодской области, к моменту прибытия первых подразделений дом был полностью охвачен огнём и обрушился. В процессе тушения внутри строения было обнаружено тело неизвестного человека.

Причины случившегося еще предстоит установить специалистам МЧС России.