Георгий Филимонов поменял правила комментирования в соцсетях

[ Общество ]

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов с сегодняшнего дня поменял правила комментирования на своих страницах в соцсетях. По его словам, это давно назревшее, аргументированное и объективно правильное решение.

Как пояснил Филимонов, его страница в ВК и экосистема «Филимонов LIVE» стала мощным инструментом прямой связи с вологжанами, благодаря которому можно получать информацию о положении дел в населенных пунктах региона и оперативно реагировать на жалобы.

«Фиксируем, однако, и всё растущее количество беспредметных сообщений, а порой и просто провокационные высказывания, которые забивают секцию комментариев инфошумом и мешают работе с настоящими обращениями людей», - пояснил глава региона.

Георгий Филимонов обозначил новые правила комментирования на его страницах.

  1. Допускаются комментарии только по теме поста или конкретные обращения.
  2. Запрещается мат и оскорбления в любой форме.
  3. Запрещаются высказывания, нарушающие требования законодательства РФ.
  4. Запрещается спам.
  5. Запрещается размещение сторонних ссылок.
  6. Комментарии открыты по будням с 9:00 до 18:00

Губернатор уточнил, что все сообщения с нарушениями будут удаляться.

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