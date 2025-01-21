Георгий Филимонов поменял правила комментирования в соцсетях

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов с сегодняшнего дня поменял правила комментирования на своих страницах в соцсетях. По его словам, это давно назревшее, аргументированное и объективно правильное решение.

Как пояснил Филимонов, его страница в ВК и экосистема «Филимонов LIVE» стала мощным инструментом прямой связи с вологжанами, благодаря которому можно получать информацию о положении дел в населенных пунктах региона и оперативно реагировать на жалобы.

«Фиксируем, однако, и всё растущее количество беспредметных сообщений, а порой и просто провокационные высказывания, которые забивают секцию комментариев инфошумом и мешают работе с настоящими обращениями людей», - пояснил глава региона.

Георгий Филимонов обозначил новые правила комментирования на его страницах.

Допускаются комментарии только по теме поста или конкретные обращения. Запрещается мат и оскорбления в любой форме. Запрещаются высказывания, нарушающие требования законодательства РФ. Запрещается спам. Запрещается размещение сторонних ссылок. Комментарии открыты по будням с 9:00 до 18:00

Губернатор уточнил, что все сообщения с нарушениями будут удаляться.