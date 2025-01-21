Житель Кичгородка подозревается в развратных действиях в отношении ребенка

20-летний житель Кичменгско-Городецкого района подозревается в совершении развратных действий в отношении малолетнего ребенка. Об этом сообщает пресс-служба судов Вологодской области.
По версии следствия, преступление он совершил в один из дней декабря прошлого года. За такое деяние ему может быть назначено наказание исключительно в виде лишения свободы на длительный срок.
Кичменгско-Городецкий районный суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу сроком 2 месяца.
«По мнению следователя, имеются основания полагать, что, находясь на свободе, подозреваемый может скрыться от следствия и суда, оказать давление на участников уголовного судопроизводства, в целях изменения показаний в его пользу, а также продолжит заниматься преступной деятельностью. При рассмотрении ходатайства суд оценил сведения о личности подозреваемого и обоснованность выдвинутого против него подозрения», — пояснили в пресс-службе судов.