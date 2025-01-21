Житель Кичгородка подозревается в развратных действиях в отношении ребенка

[ Происшествия ]

Суд

20-летний житель Кичменгско-Городецкого района подозревается в совершении развратных действий в отношении малолетнего ребенка. Об этом сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

По версии следствия, преступление он совершил в один из дней декабря прошлого года. За такое деяние ему может быть назначено наказание исключительно в виде лишения свободы на длительный срок.

Кичменгско-Городецкий районный суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу сроком 2 месяца.

«По мнению следователя, имеются основания полагать, что, находясь на свободе, подозреваемый может скрыться от следствия и суда, оказать давление на участников уголовного судопроизводства, в целях изменения показаний в его пользу, а также продолжит заниматься преступной деятельностью. При рассмотрении ходатайства суд оценил сведения о личности подозреваемого и обоснованность выдвинутого против него подозрения», — пояснили в пресс-службе судов.

Теги:
развратные действия СИЗО малолетние
 

Последние новости

Улицы Вологды будут убирать с помощью ледокольных машин
Вологжанка победила в кубке СНГ по зимнему плаванию
Почти 330 тысяч вологодских пенсионеров с 1 января получат повышенную пенсию
В Вологде после пожара в дачном доме обнаружили тело
Георгий Филимонов поменял правила комментирования в соцсетях
Житель Кичгородка подозревается в развратных действиях в отношении ребенка
Дональд Трамп сделал первый шаг для урегулирования украинского конфликта
Дрифт-площадка может появиться под Вологдой
МКУ «Зеленстрой» объявил о наборе трактористов, машинистов и рабочих
Инфляция в России в январе выросла, но вероятно ее пик уже пройден