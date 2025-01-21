Житель Кичгородка подозревается в развратных действиях в отношении ребенка

20-летний житель Кичменгско-Городецкого района подозревается в совершении развратных действий в отношении малолетнего ребенка. Об этом сообщает пресс-служба судов Вологодской области.

По версии следствия, преступление он совершил в один из дней декабря прошлого года. За такое деяние ему может быть назначено наказание исключительно в виде лишения свободы на длительный срок.

Кичменгско-Городецкий районный суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу сроком 2 месяца.