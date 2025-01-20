Дональд Трамп сделал первый шаг для урегулирования украинского конфликта

Вчера наконец-то Дональд Трамп официально приступил к исполнению своих обязанностей, и уже успел издать сразу несколько важных указов. Наверное, россиян в первую очередь волнует тот момент, как новый президент США собирается урегулировать украинский кризис, который он обещал закончить за 24 часа. Надо признать, что этот процесс будет немного длиннее, но первый шаг уже сделан.

Как сообщает газета Los Angeles Times, одним из первых указов, который подписал Дональд Трамп в первые часы своего правления, стал указ о приостановлении американской помощи иностранным государствам на срок 90 дней. Это необходимо для проведения полного аудита, и анализа полезности и эффективности данной помощи для самих США.

Если даже поверхностно посмотреть список стран, получающих американскую помощь, то там будет большой список, в который входят Пакистан, Израиль, и Украина.

Сегодня, когда в США тяжелейшая ситуация с пожарами в Калифорнии, именно сегодняшнего дня начинает действовать чрезвычайное положение по предотвращению дефолта в США, тратить на помощь иностранным государствам более 68 млрд долларов очень расточительно.

Что означает данный указ в разрезе украинского конфликта? Это означает, что власти Украины не получат обещанной помощи на покупку вооружения и прочих атрибутов для ведения войны.

Да, к украинской стороне есть еще требования снизить призывной возраст до 18 лет, и наконец-то провести выборы. А это потребует время. На это уйдет 2-3 месяца. Но главное первый шаг сделан, США тормозят финансовую помощь сроком на 90 дней…