Дрифт-площадка может появиться под Вологдой

В Вологодском округе может появиться своя специализированная для любителей дрифта. Об этом сегодня заявил спикер регионального парламента Сергей Жестянников. По его словам, если в Правилах дорожного движения будет закреплено понятие «дрифт», как опасное вождение на дорогах общего пользования, то необходимо предоставить альтернативу для водителей-экстремалов.

Ранее депутат ЗСО Любовь Царева на заседании Молодежного парламента при Государственной Думе РФ представила инициативу по внесению изменений в Правила дорожного движения: закрепить понятия дрифт и квалифицировать дрифт на парковках, общественных пространствах и дорогах общего пользования как «опасное вождение». Спикером ЗСО дано поручение параллельно подготовить аналогичный законопроект от Законодательного Собрания Вологодской области и направить в федеральный центр для рассмотрения.

«Когда мы что-то запрещаем, нужно предложить альтернативу. На заседании рассмотрели варианты организации дрифт-площадки в Вологде или Вологодском округе. Ближайшие треки находятся в Москве и Владимире, у нас есть шанс стать центром развития дрифт-движения на Русском Севере. Заодно возможности для прокачки мастерства получат любители питбайков. Теперь необходимо произвести расчеты, провести переговоры с инвесторами», - написал Жестянников в своем Telegram-канале.

Также спикер ЗСО признался, что однажды сам «пробовал дрифтить на специальной трассе» и пришел к выводу, что справиться с таким автомобилем очень непросто.