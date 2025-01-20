Дрифт-площадка может появиться под Вологдой

[ Общество ]

В Вологодском округе может появиться своя специализированная для любителей дрифта. Об этом сегодня заявил спикер регионального парламента Сергей Жестянников. По его словам, если в Правилах дорожного движения будет закреплено понятие «дрифт», как опасное вождение на дорогах общего пользования, то необходимо предоставить альтернативу для водителей-экстремалов.

Ранее депутат ЗСО Любовь Царева на заседании Молодежного парламента при Государственной Думе РФ представила инициативу по внесению изменений в Правила дорожного движения: закрепить понятия дрифт и квалифицировать дрифт на парковках, общественных пространствах и дорогах общего пользования как «опасное вождение». Спикером ЗСО дано поручение параллельно подготовить аналогичный законопроект от Законодательного Собрания Вологодской области и направить в федеральный центр для рассмотрения.

«Когда мы что-то запрещаем, нужно предложить альтернативу. На заседании рассмотрели варианты организации дрифт-площадки в Вологде или Вологодском округе. Ближайшие треки находятся в Москве и Владимире, у нас есть шанс стать центром развития дрифт-движения на Русском Севере. Заодно возможности для прокачки мастерства получат любители питбайков. Теперь необходимо произвести расчеты, провести переговоры с инвесторами», - написал Жестянников в своем Telegram-канале.

Также спикер ЗСО признался, что однажды сам «пробовал дрифтить на специальной трассе» и пришел к выводу, что справиться с таким автомобилем очень непросто.

Теги:
дрифтер вождение
 

Последние новости

Дрифт-площадка может появиться под Вологдой
МКУ «Зеленстрой» объявил о наборе трактористов, машинистов и рабочих
Инфляция в России в январе выросла, но вероятно ее пик уже пройден
Бывший глава поселения Тотемского округа погряз в уголовных делах
«Северянка» переиграла «Липецк» и уступила «Атом-Курск»
В Вологодской области начнут действовать электронные рецепты
Сергей Жестянников заявил о намерении создать благоприятные условия для роста бизнеса
Резкие перепады температуры прогнозируют на предстоящей неделе синоптики
Новые правила получения пособия на детей и беременных вступили в силу
В Вытегорском районе водитель пострадал из-за опрокидывания большегруза