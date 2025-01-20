МКУ «Зеленстрой» объявил о наборе трактористов, машинистов и рабочих

Муниципальное учреждение «Зеленстрой» объявило набор трактористов, машинистов и рабочих для работ по благоустройству города. Набор рабочих объявлен в связи с расширением спектра задач и расширению штата сотрудников. Предприятию, в частности, нужны трактористы 4 разряда и машинисты 6 разряда.

«МКУ «Зеленстрой» работает в Вологде с августа 2024 года. За это время мы сформировали мощную команду быстрого реагирования. Сотрудники «Зеленстроя» оперативно выполняют поставленные задачи, они там, где требуется экстренно решить ту или иную задачу, используя различные подходы и применяя современную технику. Сотрудникам гарантировано официальное трудоустройство с полным соцпакетом и достойная заработная плата», - заявила начальник департамента строительства, благоустройства и содержания территорий городской администрации Юлия Попова.

Для рабочих 1 разряда установлена заработная плата в размере 50 000 рублей. У них шестидневная рабочая неделя: понедельник-пятница – с 05:00 до 13:00, суббота – с 05:00 до 11:00.

Трактористам и машинистами предлагают сменный график работы 2/2. Заработная плата составляет от 60 000 рублей. За работу в ночные часы предусмотрены доплаты. Трактористам важно иметь удостоверение тракториста, с отметкой «водитель погрузчика».

Также для трактористов и машинистов предусмотрены «подъемные» в размере 60 650 рублей. Их получают сотрудники с направлением из Центра занятости населения, спустя месяц после официального трудоустройства.