Бывший глава поселения Тотемского округа погряз в уголовных делах

В Тотьме возбуждено очередное уголовное дело в отношении экс-главы Толшменского сельского поселения Сергея Дресвянина. Бывший чиновник подозревается в мошенничестве, связанном с программой «Народный бюджет». По информации регионального управления следственного комитета, Дресвянин подозревается в изготовлении фиктивных документов для участия в проекте.

«В ноябре 2019 года фигурант изготовил ряд фиктивных документов для участия в проекте «Народный бюджет», в том числе муниципальный контракт на выполнение работ по ремонту и устройству подъезда к открытому пожарному водоему в поселке Карица. На основании документов, содержащих заведомо ложные сведения о выполнении заявленных работ, злоумышленник получил 299 тысяч рублей, которые он похитил, распорядившись по своему усмотрению», - рассказали в управлении следкома.

В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств дела.

Как ранее сообщалось, в конце 2022 года 33-летний Дресвянин уже был обвинен районным судом за ряд коррупционных преступлений, включая служебный подлог, присвоение денежных средств муниципалитета и подделку документов.

Также в 2022 году следствие завершило расследование дела, по которому Дресвянин подозревался в должностных и коррупционных преступлениях «при исполнении муниципального контракта на выполнение работ по чистке, углублению и укреплению берега и обустройства подъездных путей пожарного водоема в Тотемском районе, а также за незаконную передачу своим знакомым вверенного ему имущества».

Помимо этого, в том же 2022 году в отношение Дресвянина было возбуждено еще одно уголовное дело по превышению Дресвяниным должностных полномочий.

Таким образом, возбужденное в отношение бывшего чиновника уголовное дело – уже четвертое по счету.