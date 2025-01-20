«Северянка» переиграла «Липецк» и уступила «Атом-Курск»

Волейболистки «Северянки» второй раз за неделю обыграли «Липецк» и уступила «Атом-Курск» в высшей лиге «А».

Матчи 8-го тура завершились накануне в Орле.

В субботу череповецкая «Северянка» встречалась с волейбольным клубом «Липецк». Как и три дня назад, матч завершился в трех сетах в пользу череповецкой команды 25:18, 25:14, 25:17. Самым результативным игроком в этом матче в составе череповчанок стала Наталья Решетникова, набравшая 10 очков (9 - в атаке, 1 - блоком).

В заключительном матче тура «Северянка» встречалась с «Атом-Курск». Предыдущий матч между этими командами завершился победой череповчанок на тай-брейке. Повторить свой успех подопечным Вадима Панкова не удалось. «Северянка» проиграла два первых сета - 21:25, 14:25. Победа в третьей парти 25:17 могла подарить надежду на камбэк. Но в четвертом сете подопечные Вадима Панкова уступили 14:25, завершив матч со счётом 1:3, потерпев 5-е поражение в 30-ти матчах сезона.

Несмотря на это, «Северянка» продолжает удерживать вторую строчку турнирной таблицы. Но на расстояние одной победы к череповчанкам приблизилась курская команда.

Следующий тур «Северянка» проведёт в Муроме с 5 по 9 февраля. Противостоять череповчанкам будут «Уфимочка-УГНТУ» и «Динамо-Анапа».