В Вологодской области начнут действовать электронные рецепты

С 1 марта этого года на территории Вологодской области начнут действовать электронные рецепты на лекарства. Соответствующее постановление было опубликовано на официальном портале Правительства региона.

«Правительство области постановляет: использовать с 1 марта 2025 года на территории Вологодской области наряду с рецептами на лекарственные препараты, оформленными на бумажном носителе, рецепты на лекарственные препараты, сформированные в форме электронных документов», — сказано в документе.

Кроме того, Минздраву области поручено до 1 марта разработать и утвердить план мероприятий по поэтапному внедрению электронных рецептов, а также регламент взаимодействия различных ведомств при формировании и использовании электронных рецептов в рамках «Региональной медицинской информационной системы Вологодской области».