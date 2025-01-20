Сергей Жестянников заявил о намерении создать благоприятные условия для роста бизнеса

В минувшие выходные на площадке вологодской Торгово-промышленной палаты прошла встреча председателя Законодательного собрания области Сергея Жестянникова, депутатов ЗСО, представителей вологодского бизнеса с китайской делегацией во главе с президентом Торговой палаты механической и электрической промышленности Зоны высоких технологий Сучжоу КНР господином Ша Пином.

Китайская сторона приехала для обмена положительным опытом, предметно обсудить сотрудничество и наладить связи с вологжанами. В доказательство презентовала сайт на трех языках, где в будущем будут рекламироваться вологодские компании.

С вологодской стороны порядка 15 компаний продемонстрировали свои проекты китайским коллегам и передали образцы продукции для ознакомления.

В ноябре 2024 года прошли дни Вологодской области в Китае, в ходе которых стороны обсудили свое дальнейшее взаимодействие.

«Данная встреча – это следующий шаг в развитии наших отношений - поиск точек соприкосновения для развития экономики региона и запуска новых проектов, – отметил Сергей Жестянников. – Наших партнеров уже заинтересовал ряд презентаций, коллеги высказали пожелание посетить предприятия, чтобы уточнить детали будущих поставок вологодской продукции».

Президент Торговой палаты механической и электрической промышленности Зоны высоких технологий Сучжоу господин Ша Пин заявил, что его задача – создать на территории Вологодской области образец российско–китайских отношений, поэтому он готов принимать любые идеи, которые даст вологодский бизнес и осуществлять помощь в их реализации.

Сергей Жестянников подчеркнул, что со стороны Вологодской области будет сделано все, чтобы создать максимальные условия для развития бизнеса и экономики региона. В рамках возможностей, предоставляемых форматом ОЭЗ, будет предусмотрена законодательная поддержка бизнеса, минимизированы возникающие административные барьеры, обеспечен «зеленый коридор» для китайских инвесторов.