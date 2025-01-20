Резкие перепады температуры прогнозируют на предстоящей неделе синоптики

На предстоящей неделе вологодские синоптики обещают сильные перепады температур. Уже сегодня в регион начал поступать холодный арктический воздух и уже к вечеру столбики термометров опустятся до -10 градусов.

«В ночь на вторник на фоне усиления антициклона понижение температуры продолжится до -20 градусов. На востоке еще сохранится облачность и небольшой снег, поэтому будет теплее - около -10 градусов. Днем обойдется без существенных осадков, температура воздуха от -6 до -11 градусов.

В среду похолодание выйдет на пиковые значения. В восточных районах ожидается до -27 градусов, в западных около -19 градусов. Но уже днем с запада в регион ожидается заход теплого атмосферного фронта. Дневные температуры составят от -7 градусов на западе до -17 градусов в восточных районах.

В ночь на четверг влияние циклона усилится, пройдет сильный снег с метелью. Днем начнется потепление до -1 градуса.

В выходные дни, по предварительным данным, температурный фон вновь будет на 6-8 градусов выше нормы, возможна оттепель.