Новые правила получения пособия на детей и беременных вступили в силу

Отделение Социального фонда Вологодской области заявило о новых правилах назначения ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка.

«Для получения пособия минимальный доход каждого трудоспособного члена семьи должен составлять не менее 4 минимальных размера оплаты труда (далее – МРОТ). В текущем году МРОТ равен 22 440 рублей. Таким образом, доход каждого трудоспособного члена семьи, вне зависимости от формы занятости, должен составлять не менее 89 760 рублей за 12 месяцев», - рассказали в пресс-службе регионального отделения фонда.

Также смягчены требования к минимальному доходу, если в месяцы расчетного периода трудоспособный член семьи не работал по уважительным причинам. К примеру, женщина была беременна или ухаживала за ребенком.

«По новым правилам при назначении единого пособия на детей и беременных женщин не будут учитываться государственные выплаты военнослужащим и членам их семей, которые были произведены в возмещение ущерба, причиненного жизни и здоровью в связи с участием в боевых действиях. Также не будут учитываться денежные средства, выделенные из федерального бюджета на ремонт частных домов погибших военнослужащих», - также уточнили в отделении фонда.

Еще одно новшество – упрощение получения пособия на новорожденного ребенка. Если семья уже получает выплаты на детей, пособие на новорожденного назначается без проведения комплексной оценки нуждаемости.

Также в этом году вводится переназначение пособия, если место жительства ребенка определено по суду. В том случае, если один из родителей уже получает выплаты, повторное назначение пособия не допускается.

Однако если у родителя есть решение суда, в котором говорится о том, что ребенок проживает с ним, Социальный фонд может назначить пособие этому родителю и прекратить выплату бывшему супругу или супруге.