В Вытегорском районе водитель пострадал из-за опрокидывания большегруза

Дорожно-транспортное происшествие случилось в воскресенье, 19 января, в половине восьмого вечера на 174-м километре автодороги Лодейное Поле – Вытегра – Прокшино – Плесецк – Брин – Наволок. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции УМВД России по Вологодской области.

По предварительной информации, мужчина 1989 года рождения, находясь за рулем большегруза «Скания», не справился с управлением и допустил опрокидывание транспортного средства на бок.

В результате аварии водитель автомобиля получил различные травмы.