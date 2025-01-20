В Вытегорском районе водитель пострадал из-за опрокидывания большегруза

[ Происшествия ]

ДТП

Дорожно-транспортное происшествие случилось в воскресенье, 19 января, в половине восьмого вечера на 174-м километре автодороги Лодейное Поле – Вытегра – Прокшино – Плесецк – Брин – Наволок. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции УМВД России по Вологодской области.  

По предварительной информации, мужчина 1989 года рождения, находясь за рулем большегруза «Скания», не справился с управлением и допустил опрокидывание транспортного средства на бок.

В результате аварии водитель автомобиля получил различные травмы.

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Фото: пресс-служба Госавтоинспекции Вологодской области
 

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