Вологодская область заняла 48 место по количеству преступлений за 2024 год

Вологодская область оказался на 48-м месте по количеству преступлений среди всех регионов России. В 2024 году здесь зарегистрировано 146 преступлений на 10 тысяч человек. Об этом сообщает «РИА Новости».

В прошлом году в регионе снизилось количество всех преступлений на 5,2%. Правда, число тяжких и особо тяжких увеличилось на 2,1%. На 10 тысяч жителей совершалось 43 подобных преступления.

В целом в России за 2024 год было зарегистрировано 1911.3 тысяч преступлений, что на 1,8% меньше, чем в прошлом году. Общее количество зарегистрированных преступлений снизилось в 57 регионах, а в 40 регионах отмечено снижение тяжких и особо тяжких преступлений.

Лидером рейтинга, как и в прошлом году, стала Чеченская Республика. Здесь в 2024 году зарегистрировано всего 17 преступлений на 10 тысяч жителей. Самыми неблагополучными регионами названы Республика Карелия, Ненецкий автономный округ и Республика Алтай.