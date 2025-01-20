Владельцев великоустюгской ликерки подозревают в финансировании ВСУ

Генеральная прокуратура намерена конфисковать активы украинской компании «Баядера Груп», которая является владельцем АО «Великоустюгский ликеро-водочный завод». Соответствующий иск подан в Великоустюгский районный суд, сообщает газета «КоммерсантЪ».

Как указано в иске, с начала СВО бенефициары компании приняли решение направлять часть прибыли на финансирование ВСУ.

«После начала СВО холдинг «Баядера Груп» и его собственники заняли антироссийскую позицию, развернув «русофобскую кампанию» по дискредитации российской армии. Кроме того, в 2022 году бенефициары холдинга «Баядера Груп» инициировали оказание финансовой помощи ВСУ и иным воинским формированиям. Так, они распорядились перечислять на нужды украинской армии часть прибыли (в размере 2%) от продажи продукции их компаний. Всего за 2022–2024 годы этой корпорацией в пользу ВСУ, главного управления разведки Минобороны Украины, признанной в России террористической и запрещенной организации «Азов», было направлено более $1,8 млн», - сообщает издание.

В документе также указано, что активы холдинга были переоформлены на доверенное лицо украинских предпринимателей Юрия Мокляка, который в свою очередь, переоформил их на родственников и подконтрольные фирмы.

Чтобы скрыть корпоративные связи с «Баядера Груп», Мокляк стал фиктивным владельцем 100% акций ООО «Национальные алкогольные традиции», которое является мажоритарным акционером Великоустюгского ликеро-водочного завода.

«Зарегистрированные на территории Москвы и Вологодской области ООО «Национальные алкогольные традиции» и АО «Великоустюгский ликеро-водочный завод» являются высоколиквидными активами, за счет которых фактически формируется финансовая база экстремистского объединения», - указано в иске.

Заместитель генпрокурора Игорь Ткачев просит суд признать деятельность объединения, в которое входят ООО «Баядера Холдинг», экстремистской и запретить на территории РФ, изъяв около 60 тыс. акций АО «Великоустюгский ликеро-водочный завод». Также Генпрокуратура намерена обратить в доход государства 100% долей в уставном капитале ООО «Национальные алкогольные традиции».

Выручка АО «Великоустюгский ликеро-водочный завод» за 2023 год составила 1,8 млрд руб. Ликерка специализируется на крепком алкоголе. В частности, на заводе разливается водка под брендами «Перепелка», «От Деда Мороза», «Устюжанка», «Воздух» и другие.

16 января суд наложил обеспечительный арест на имущество и счета предприятий. Он не коснется текущей деятельности ликеро-водочного завода, связанной с выплатой зарплаты работникам.

Отмечается, что АО «Великоустюгский ликеро-водочный завод» продолжит свою работу как значимое предприятие для региона.